Украина должна реагировать на незаконное пересечение границы: военный эксперт

Военный эксперт Владислав Селезнев в прямом эфире ObozTV прокомментировал визит депутата нелегитимной Госдумы РФ в Золотое.

"Важна не столько моя реакция на эту ситуацию, сколько реакция службы безопасности Украины. На каком основании депутат Госдумы РФ оказался на территории Украины, мне неизвестно, какая реакция, и почему не были приложены усилия для того, чтобы не допустить незаконного проникновения на территорию нашего государства лица в неустановленной форме, безусловно, - это вопрос, и реакция соответствующих структур должна быть мгновенной. Если этой реакции не будет, то безусловно, у общества возникнет вопрос, а чем занимаются силовики, которые отвечают за это направление деятельности. Что, безусловно, не добавит порядка в нашем государстве", - заявил Селезнев.

По его словам, мы всегда подчеркиваем, что Украина является демократическим и правовым государством, и сейчас есть факт незаконного пересечения границы, поэтому заниматься "дипломатическим политесом" в данной ситуации не уместно, отметил военный эксперт.

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