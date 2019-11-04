Российский депутат Журавлев посетил Золотое: комментарии волонтера

Волонтер, народный герой Украины Алена Шевцова прокомментировала визит народного депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое после отведения украинских войск.

По ее словам, визит депутата РФ в Золотое выглядит как издевательство.

"Конечно, с моральной точки зрения я хочу оценить такой факт негативно. Я общаюсь с военными, и сейчас у военных неоднозначные настроения. В связи с последними событиями психологическое состояние военных немного подавленное. В связи с разведением и тем более, когда после этого происходят такие вещи, когда приезжает депутат вражеского государства и озвучивает такие вещи, что Донецкая и Луганская область никогда не вернутся под контроль… Простите, что? Это правда? Конечно, такие вещи государство должно контролировать. Что за люди приезжают, должен проходить определенный "отбор", - заявила Шевцова.

Она считает, что Алексей Журавлев приехал продемонстрировать свою "силу мысли". Исходя из того, что он озвучил, с ее точки зрения, это очень некорректное поведение, которое выглядит как издевательство. Поэтому такие визиты, тем более должностных лиц, надо контролировать, добавила волонтер.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!