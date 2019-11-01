Чем веганы заменяют "запрещенные" продукты: советы вегана

Веган Павел Вышебаба в прямом эфире ObozTV прокомментировал возможность замены продуктов, которые противоречат веганству в ежедневном рационе.

По его словам, для ребенка нельзя заменять человеческое молоко на коровье, например. Он объясняет это тем, что в человеческом грудном молоке наименьшее количество белка, если сравнивать молоко с другими млекопитающими. Например, в коровьем молоке белка в 12 раз больше. И это объясняется тем, что теленок развивается очень быстро и буквально за 2 месяца должен набрать большой вес.

"Моей дочери 3,5 года. Мы кроме злаков и бобовых едим орехи, соевое мясо. Соя имеет очень плохой имидж, к сожалению. Распространяется информация, что 90% сои на планете содержит ГМО. И это правда, но 90% сои скармливается животным, то есть те соевые продукты, которые попадают на прилавки в Украине - они, как правило, без ГМО. У нас есть классные бренды, которые готовят веганские сосиски, веганские колбасы, веганское молоко", - заявил Вишебаба.

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