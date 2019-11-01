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1 ноября • обновлено в 14:29
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В Украине действует около 3000 зоозащитных организаций: веган

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Веган Павел Вышебаба в прямом эфире ObozTV прокомментировал празднования Международного дня вегана в Украине.

"В Украине проходят веганские фестивали, у нас основаны общественные веганский организзации, мы общаемся, встречаемся. Развиваем это направление", - отметил гость.

Он также прокомментировал заявления известной активистки Греты Тунберг.

"Грета Тунберг просто транслирует то, что говорят ученые, светлые умы человечества и я не понимаю, что здесь радикального. У нас есть люди, которые борются за права животных, зоозащитные организации, их около 3000 в Украине. Ничего радикального в их действиях я не вижу, мы все действуем в рамках закона. Мы стараемся не нарушать закон, а наоборот ввести такой закон, который бы обеспечивал права животных", - заявил веган.

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