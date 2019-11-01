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1 ноября • обновлено в 13:06
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Обзор международных новостей: студия OBOZREVATEL

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Ведущая прямого эфира ObozTV Марина Клим сделала обзор последних международных новостей по состоянию на утро пятницы 1 ноября.

Палата представителей конгресса США большинством проголосовали в поддержку процедуры импичмента Трампа

Трамп написал твит и назвал это самой грандиозной охотой на ведьм

ИГИЛ пообещал отомстить за уничтожение своего лидера

Польское издание внесло Катю Гандзюк в перечень 120 самых известных поляков и иностранцев

США считают, что РФ разжигает протесты в Чили

Россияне бросили тигров, застрявших в нечеловеческих условиях на границе. Одно животное уже умерло

Илон Макс поддержал экологическую компанию, пожертвовав 1 млн долларов

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