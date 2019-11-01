Обзор международных новостей: студия OBOZREVATEL

Обзор международных новостей: студия OBOZREVATEL34 Читать материал на украинском
Ведущая прямого эфира ObozTV Марина Клим сделала обзор последних международных новостей по состоянию на утро пятницы 1 ноября.
Палата представителей конгресса США большинством проголосовали в поддержку процедуры импичмента Трампа
Трамп написал твит и назвал это самой грандиозной охотой на ведьм
ИГИЛ пообещал отомстить за уничтожение своего лидера
Польское издание внесло Катю Гандзюк в перечень 120 самых известных поляков и иностранцев
США считают, что РФ разжигает протесты в Чили
Россияне бросили тигров, застрявших в нечеловеческих условиях на границе. Одно животное уже умерло
Илон Макс поддержал экологическую компанию, пожертвовав 1 млн долларов
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