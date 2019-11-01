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1 ноября • обновлено в 12:55
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Новый оператор ГТС независим от "Нафтогаза" лишь формально: эксперт по энергетике

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Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Кобаль в прямом эфире ObozTV прокомментировал принятие закона об отделении ГТС от "Нафтогаза".

"На данном этапе о независимости от "Нафтогаза" речь может идти лишь формально. Конечно же, сейчас оператор является подконтрольным "Нафтогазу", и вряд ли там будет идти речь о каких-то кадровых изменениях. Анбандлинг является одним из требований в пакете, которые Украина обязалась выполнять. Как мы знаем, у "Нафтогаза" есть другие бизнесы, и в таких случаях есть оговорка, что оператор будет иметь возможность каким-то образом способствовать этому бизнесу. Идея здравая, и она успешно реализована в Европе. Сначала мы сделаем это формально, а затем, возможно, будут какие-то более реальные шаги для того, чтобы сделать нового оператора действительно независимым", – заявил Кобаль.

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