Можно ли применить закон о незаконном обогащении к Дубневичу: юрист

Руководитель проектов по вопросам конституционного права ЦППР Юлия Кириченко в прямом эфире ObozTV прокомментировала новости о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Она отметила, что без нового закона органы правопорядка ничего бы не смогли сделать в подобных делах. Кириченко также прокомментировала, может ли эта статья применяться к делу Дубневича.

"Любая уголовная ответственность не имеет обратного действия во времени, то есть незаконное обогащение появляется с момента вступления в силу того положения, которое проголосовал парламент. Где-то за десять дней, через две недели, после того, как ее подпишет президент, она вступит в силу. И уже после этого в уголовном кодексе можно будет применять какие-то действия к делу Дубневича. Если у него эпизоды незаконного обогащения были раньше, то это будет проблема, так как их нельзя будет применить", - заявила Кириченко.

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