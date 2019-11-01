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1 ноября • обновлено в 12:59
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Можно предположить причастность предыдущей власти к убийству Гандзюк: экс-генеральный прокурор

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Бывший и.о. Генерального прокурора Украины Олег Махницкий в прямом эфире ObozTV прокомментировал предстоящую годовщину убийства Кати Гандзюк.

"Здесь много общей информации. Прокурор говорит, что через несколько месяцев будут какие-то результаты. Если брать это дело и сравнивать с убийством Шеремета, то хоть какие-то лица, исполнители и т.д. Опять же, мы можем предполагать, почему предыдущая власть не установила полностью всю картину убийства. Мы можем предполагать, что сейчас есть какая-то причастность приближенных к предыдущей власти лиц. Генеральный прокурор пообещал, что через несколько месяцев будет результат. Общество хочет конкретики. Когда я возглавлял генеральную прокуратуру, я почти через день проводил пресс-конференции и озвучивал обществу, что конкретно сделано. Поэтому, говорить, что будет какой-то результат через два месяца - это хорошо, но вы озвучьте обществу, что сейчас сделано", - заявил Махницкий.

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