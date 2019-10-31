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31 октября • обновлено в 13:53
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Решение о переименовании Переяслава – это деколонизация

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Сотрудник украинского института национальной памяти Богдан Короленко в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о переименовании Переяслава-Хмельницкого в Переяслав.

"Это решение связано не столько с декоммунизацией. Поскольку название не содержала в себе символики коммунистически тоталитарного режима, скорее мы должны говорить здесь о деколонизации, об избавлении от идеологических штампов и клише. Здесь речь не столько о том, что отнято имя я Богдана Хмельницкого. В 1943 году, когда было принято решение о переименовании Переяслава, это решение коммунистической власти, они были конъюнктурных. почиталась именно Переяславская рада 1954 года. Этим они пытались продемоструваты и подчеркнуть миф о стремлении украин ького народа воссоединиться с братским русским ", - заявил Короленко.

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