Могла ли Украина помешать строительству "Северного потока-2": эксперт по энергетике

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о Дании, которая дала разрешение на строительство "Северного потока-2".

Он заявил, что особых политических мотивов в этом решении не было. По его мнению, затягивание о принятии решения было из-за консультаций датчан с немецкими и российскими дипломатами по поводу того, что именно Дания может получить от того или иного решения.

"Мне вообще странно было, когда большое количество средств, в том числе из бюджета и средств "Нафтогаза" было передано лоббистам, в том числе американским, которые готовили законопроекты, которые до сих пор не приняты. Все эти народные депутаты, которые постоянно ездили и что-то рассказывали в Брюсселе или любом другом городе Европы, все они, цитируя Жванецкого, просто пытались "попой волны останавливать", - отметил Рябцев

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