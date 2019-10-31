Вы не должны чувствовать муки от сигнала будильника: фитнес-тренер

Фитнес-тренер Ярослав Сойников в прямом эфире ObozTV рассказал, как лучше заниматься спортом утром.

"Здесь важно выстроить и осознать ритуал пробуждения. Ноги на пол, выпили стакан воды, походили немного, проснулись и немножко размяли позвоночник, бедра. Если вы ведете правильный сбалансированный образ жизни, то пробуждение должно происходить безболезненно. То есть, вы не должны чувствовать муки от звука будильника, вы должны понять, что вы там где вы должны быть, вы просыпаетесь и это не адские муки. В какой-то момент наступает естественное желание подвигаться, потому что утром выделяется много кортизола. Это гормон стресса, который заставляет нас проснуться. Поэтому нормально, если вам утром хочет двигаться, и удивительно, если хочется есть", - заявил фитнес-тренер.

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