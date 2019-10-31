Физические упражнения до завтрака – это однозначно благо: фитнес-тренер

Фитнес-тренер Ярослав Сойников в прямом эфире ObozTV рассказал, в какое время суток лучше заниматься спортом.

По его словам, необходимость заниматься спортом утром более связана с бытовыми причинами, поскольку утром никто не отвлекает. Также утром меньше вероятность пропустить тренировку.

"Можно поспорить, по какой причине лучше заниматься утром, но однозначно все исследования утверждают, что эффективность выше утром, а тело лучше реагирует на инсулин, и физические упражнения до завтрака - это однозначно благо, это то, что смело можно рекомендовать", – заявил Сойников.

По его мнению, можно заниматься спортом утром и вместо завтрака, так как время утреннего питания тесно связано со временем вечернего. И этот вопрос нужно рассматривать в комплексе, добавил фитнес-тренер.

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