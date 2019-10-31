INSTAOBOZ: Дубинский потроллил украинский парламент

INSTAOBOZ: Дубинский потроллил украинский парламент75 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим рассказали о самом интересном из последних новостей украинских политиков из сети Инстаграм.
У народного депутата фракции "Слуга народа" Романа Греся родился ребенок
Ирина Геращенко написала текст о митинге педагогов под стенами ВР
Петр Порошенко выставил фотографию с митрополитом Эпифанием
Дубинский в очередной раз потроллил украинский парламент
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