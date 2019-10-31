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31 октября • обновлено в 13:56
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INSTAOBOZ: Дубинский потроллил украинский парламент

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Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим рассказали о самом интересном из последних новостей украинских политиков из сети Инстаграм.

  • У народного депутата фракции "Слуга народа" Романа Греся родился ребенок

  • Ирина Геращенко написала текст о митинге педагогов под стенами ВР

  • Петр Порошенко выставил фотографию с митрополитом Эпифанием

  • Дубинский в очередной раз потроллил украинский парламент

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