INSTAOBOZ: Дубинский потроллил украинский парламент

Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим рассказали о самом интересном из последних новостей украинских политиков из сети Инстаграм.

У народного депутата фракции "Слуга народа" Романа Греся родился ребенок

Ирина Геращенко написала текст о митинге педагогов под стенами ВР

Петр Порошенко выставил фотографию с митрополитом Эпифанием

Дубинский в очередной раз потроллил украинский парламент

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