НАТО оценивало новую власть Украины до визита, но принципиальных решений пока не будет

Главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков прокомментировал новости о том, что Столтенберг выступит в Верховной Раде Украины.

"Обычно принципиальные решения готовятся заранее, и они принимаются в другом формате, принимаются на саммитах НАТО. Не на таких, каким будет лондонский саммит в декабре, поскольку он будет символическим. Принципиальные решения готовятся и принимаются каждые два года, это было в 2018 году и будет в 2020. Там будут приниматься принципиальные моменты, хотя, насколько можно понять из новостей по украинско-натовским отношениям, то действительно сейчас будет очередной этап развития наших отношений. Но опять же, это растянется во времени. А новости о визите в Киев нужно начинать с того, что он был запланирован на июль, но его перенесли, так как НАТО ждало перезагрузки власти и оценивало новую власть", - заявил Белесков.

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