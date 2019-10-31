Визит Столтенберга – это очень хороший знак для нас: Сергей Джердж

Глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о приезде Столтенберга в Украину.

"Дания дала разрешение на Северный поток-2, а в Украине недавно дали разрешение на закупку российской электроэнергии. Поэтому неизвестно еще кого и в чем обвинять. А что касается НАТО, то это визит серьезный, важный, и он не является визитом ознакомительным, или визитом вежливости. Если бы не было четкой позиции украинской власти на членство в НАТО и ЕС, то очевидно Североатлантический совет не посещал бы Украину, но такие заявления были. Президент Зеленский первый свой визит совершил в Брюссель, и первая организация, которую он посетил, - это была штаб-квартир НАТО, а уже потом он присоединился к посещению структур ЕС. Поэтому этот курс у нас сохраняется, он закреплен в Конституции, и визит Североатлантического совета уместен, чтобы усилить сотрудничество. Это очень хорошие сигналы для нас", - заявил Джердж.

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