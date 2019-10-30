Бойцы готовы защищать украинских граждан в случае диверсии врага: Зорян Шкиряк

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в прямом эфире ObozTV прокомментировал ситуацию во время разведения сил.

"На месте происшествия находится и руководит деятельностью подразделений заместитель министра внутренних дел Троян, он постоянно там. Как я уже неоднократно говорил, сегодня вся тяжесть ложится на подразделения именно министерства внутренних дел. Мы полностью готовы ко всем вызовам и, безусловно, мы обеспечим достойную защиту жизни, прав и свобод украинских граждан, которые находятся там. Мы дадим достойный отпор в случае любой провокации со стороны нашего врага", - заявил Шкиряк.

Он добавил, что сегодня на территории разведения войск работают одни из самых подготовленных сотрудников национальной полиции и национальной гвардии, которые прошли горнило войны, которые имеют военный опыт в АТО и ООС, это также и специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности.

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