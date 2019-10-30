Главная Новости
30 октября • обновлено в 13:22
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин и правила празднования

98 Читать материал на украинском

Мастер и декоратор Виктория Рыбалко в прямом эфире ObozTV провела мастер-класс по тому, как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин.

"Безусловно сейчас праздник стал популярнее, чем три года назад. Количество заказов увеличилось в несколько раз. Но популярность этого праздника относится только к более молодым людям. Взрослые относятся к нему более консервативно", - заявила декораторка.

По ее словам, очень много вечеринок на Хэллоуин происходит среди детей и молодежи.

"Это целые образы, которые продуманы до мелочей. Поэтому сейчас растет количество запросов на мастер-классы. Осень сейчас очень яркая. На рынке можно найти любые размеры и цвета. И хочу немножко рассказать, как выбрать самый важный символ данного праздника", - добавила Рыбалко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости