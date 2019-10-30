Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин и правила празднования

Мастер и декоратор Виктория Рыбалко в прямом эфире ObozTV провела мастер-класс по тому, как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин.

"Безусловно сейчас праздник стал популярнее, чем три года назад. Количество заказов увеличилось в несколько раз. Но популярность этого праздника относится только к более молодым людям. Взрослые относятся к нему более консервативно", - заявила декораторка.

По ее словам, очень много вечеринок на Хэллоуин происходит среди детей и молодежи.

"Это целые образы, которые продуманы до мелочей. Поэтому сейчас растет количество запросов на мастер-классы. Осень сейчас очень яркая. На рынке можно найти любые размеры и цвета. И хочу немножко рассказать, как выбрать самый важный символ данного праздника", - добавила Рыбалко.

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