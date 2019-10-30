Штраф за отсутствие автокресла будет бонусом для полицейских: автоюрист

Автоюрист Денис Конюшко в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о штрафах за перевозку детей без автокресел.

Он отметил, что водителей будут штрафовать за отсутствие автокресел только вследствие того, что полиция остановит авто за любое другое нарушение. И уже после того, как полицейский увидит отсутствие автокресла в салоне, он сможет выписать штраф.

"Это будет бонусом для полицейского. Но возникает вопрос об эффективности. Это безусловно, хорошая инициатива, но возникают вопросы к реальному действию этого законопроекта", - заявил Автоюрист.

По его словам новая инициатива будет касаться и такси.

"Штрафовать за это будут таксиста, но для того, чтобы оштрафовать таксиста, нужно сначала понять, кто в Украине является таксистом", - добавил эксперт.

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