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30 октября • обновлено в 13:04
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Добровольцы не смогут противостоять регулярной армии РФ: Мирослав Гай

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Ветеран АТО, блогер Мирослав Гай в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления Арсена Авакова по разведению войск в Золотом.

"Я не знаю, какие точные данные поступают. Аваков не утверждает, он предполагает. Но он подтверждает, что были обстрелы. То что он поддерживает добровольцев, ну так это понятно - там большинство из Азова - это подразделение МВД, он там всех знает, когда их набирали, они проверки проходили, досье на каждого из них есть. по поводу того, это законно. А почему люди с зарегистрированным оружием на имеют право находиться там, где они сейчас есть?", - заявил Гай.

Ветеран АТО также отметил, что не видит протистояния Авакова и Зеленского.

"Но никакие добровольцы с карабинами и ограниченным количеством патронов, не способны противостоять регулярной армии, которая имеет логистику, тяжелую артиллерию, тяжелое вооружение, даже просто пехотные пулеметы, гранатометы и т.д. Поэтому все это манипуляция или театр, или шутка. Если россияне решат устроить обстрел или провокацию, то никто их не остановит", - заявил Гай.

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