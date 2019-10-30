ОБСЕ считает обстрелы так, как это может быть выгодно РФ: Мирослав Гай

Ветеран АТО, блогер Мирослав Гай в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о начале разведения войск вблизи Золотого.

"Россияне имеют влияние на ОБСЕ. Эта организация участвовала в разведении сил в Абхазии в 1993 году. Все тоже самое было. И в 2008 году в Грузии также был использован мирный план Штайнмайера. И сейчас мы видим. Что территории оккупированы, а те территории откуда грузинские войска ушли, они попали под оккупацию", - заявил Гай.

Он отметил, что ОБСЕ не ездит на передний край. Они только слушают и считают.

"Если они услышали один выстрел, то они считают 1, если услышали очередь выстрелов из автомата, например, они считают 1-2. Как считает украинская сторона? Наши наблюдатели находятся на переднем крае и они считают все в течение 20 минут. 20 минут - это одна единица обстрела", - заявил Гай.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!