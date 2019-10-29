Экономист жестко раскритиковал инициативы министра экономики

Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV прокомментировал новые инициативы Министерства экономики Украины.

"Я не знаю, можно ли вообще обсуждать абсолютно идиотские предложения так называемого министра экономики Игоря Милованова. Если просто объяснить людям, то отмена социального взноса как налога, это отсутствие ваших пенсий. Он конечно себе поедет в США, где будет преподавать какую-то свою теорию игр. А что будет делать население Украины? Лапу сосать, простите, как говорят в народе ", - заявил Гарбарук.

По его словам, должность министра экономики занимает психически неуравновешенный человек.

"Это человек, который принимает какие-то решения, а мы их все с вами обсуждаем. Хотя на самом деле должны были обсуждать одно - как сделать так, чтобы экономика Украины начала расти, чтобы у нас начали появляться предприятия, которые будут создавать добавленную стоимость, чтобы в бюджете Украины было больше денег, больше пенсий, больше социальных выплат. То есть стандартные вещи, известные всему миру. А почему господин Милованов хочет поставить над Украиной очередной эксперимент? Ну, это просто воображение его больной фантазии", - заявил Гарбарук .

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