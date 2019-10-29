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29 октября • обновлено в 12:40
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Три основных признака инсульта: как определить опасность для жизни

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Врач-невролог Алексей Пелепейченко в прямом эфире ObozTV дал комментарии по поводу всемирного дня борьбы с инсультом.

Он отметил, что есть три основные симптомы: это язык, лицо и рука.

"Когда человек жалуется что у него болит голова, у него повышенное давление. Нужно проверить его произношение, попросить произнести фамилию, имя и отчество. Сказать, какой сегодня день, число, дата. Человек может забывать некоторые слова, речь может тянуться. Второе: это лицо. По лицу может быть асимметрия, перекос, слабость щечной мышцы, и третье: это рука. Надо взять руки, пожать их, и мы можем увидеть снижение мышечной силы в руке", - заявил врач.

Он отметил, что в случае выявления подобных симптомов нужно вызвать скорую и настоять на том, чтобы человека положили в больницу, потому что все симптомы могут исчезнуть в течение получаса, часа, пока скорая еще не приехала.

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Алексей Пелепейченко
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