Цены на газ для населения не должны вырасти: энергетический эксперт

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Кобаль в прямом эфире ObozTV прокомментировал статус анбандлингу ГТС Украины.

"У нас осталось два месяца до того, чтобы подписать новый контракт. Новый контракт должен быть подписан на новую компанию, которая должна быть создана в результате этого анбандлинга. У правительства Гройсмана и руководителя "Нафотгаза" Коболева был личный конфликт. Правительство хотело, чтобы новый оператор подчинялся правительству, а руководство "Нафтогаза" считало по-другому", - заявил Кобаль.

Этот глубокий конфликт, который не решался годами, отметил Кобаль.

"Сейчас правительство, министерство и "Нафтогаз" нашли какое-то понимание, и все пока идет хорошо, есть поддержка президента", - добавил эксперт.

По ценам на газ, то эксперт отметил, что сейчас цены очень низкие и очень благоприятные для Украины.

"Если и будет повышение цен для населення, то оно должно быть незначительным", - заявил Кобаль.

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