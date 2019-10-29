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29 октября • обновлено в 11:04
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Позиция ЕС в газовых переговорах может стать решающей: эксперт по энергетическим вопросам

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Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Кобаль в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о возможном подорожании газа в ноябре и газовые переговоры в Брюсселе.

"Украинская сторона была готова к затягиванию переговоров россиянами, потому что параллельно ведется строительство газопроводов в обход Украины. И чем дольше продлится неопределенность, тем лучше это для Газпрома и россияне как раз этого добиваются", - заявил Кобаль.

По его словам, лучшим аргументом в переговорах между Россией и Украиной может быть как раз позиция ЕС, ведь в данном случае это потребитель голубого топлива.

"Для Европы крайне важно, чтобы этот транзит оставался, ведь это надежный проверенный временем европейский коридор, который обеспечивает голубым топливом Восточную и Центральную Европу", - отметил Геннадий Кобаль.

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