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29 октября • обновлено в 11:07
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Взрыв на заводе а Днепре мог произойти из-за нарушения правил безопасности: спикер полиции

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Спикер ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в прямом эфире ObozTV прокомментировала новости о взрыве на заводе в Днепре.

"Детали инцидента будут выяснены в рамках расследования уголовного производства, которое сейчас открыто по части 1 статьи 272 УК Украины - это нарушение правил безопасности при выполнении работы с повышенной опасностью", - заявила спикер.

По ее словам, указанная статья предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.

"Сейчас будут назначены соответствующие экспертизы, после которых будет установлено, что именно произошло на территории этого предприятия. Нарушение правил безопасности - это и есть версия полиции. На данное время уведомление о подозрении еще никому не вручено", - отметила она.

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Анна Старчевская
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