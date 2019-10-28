Часть из них – "голоштаньки": Тарас Чорновил о "слугах народа"

Политический эксперт Тарас Чорновил в прямом эфире ObozTV прокомментировал слухи о возможном конфликте внутри фракции "Слуга народа".

"Там есть два этажа проблем. Первый этаж - это тот, который мы все видим. Он очень показательный и абсолютно прогнозируемый. Ну, завели совершенно разных людей. Часть из них голоштаньки, которые ничего в жизни не видели. Ну вот инспектор газовой конторы, которая всегда поддерживала "Оппозиционный блок" - такой вот человек; еще фотограф семейный - все эти люди потянутся к каждому, кто им что-то предложит, не обязательно напрямую деньгами. Потому что они понимают, что они один единственный раз поднялись на вершину. Затем они с нее упадут. Поэтому они сделают себе какой-то замес на всю будущую жизнь. Еще раз говорю - не обязательно деньгами ", - заявил политический эксперт.

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