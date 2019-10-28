Главная Новости
28 октября • обновлено в 13:51
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Часть из них – "голоштаньки": Тарас Чорновил о "слугах народа"

107 Читать материал на украинском

Политический эксперт Тарас Чорновил в прямом эфире ObozTV прокомментировал слухи о возможном конфликте внутри фракции "Слуга народа".

"Там есть два этажа проблем. Первый этаж - это тот, который мы все видим. Он очень показательный и абсолютно прогнозируемый. Ну, завели совершенно разных людей. Часть из них голоштаньки, которые ничего в жизни не видели. Ну вот инспектор газовой конторы, которая всегда поддерживала "Оппозиционный блок" - такой вот человек; еще фотограф семейный - все эти люди потянутся к каждому, кто им что-то предложит, не обязательно напрямую деньгами. Потому что они понимают, что они один единственный раз поднялись на вершину. Затем они с нее упадут. Поэтому они сделают себе какой-то замес на всю будущую жизнь. Еще раз говорю - не обязательно деньгами ", - заявил политический эксперт.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Тарас Чорновил
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости