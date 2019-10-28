Продюсер Зеленский продолжает снимать свой сериал об Украине: Тарас Чорновил

Политический эксперт Тарас Чорновил в прямом эфире ObozTV прокомментировал конфликтный разговор президента Зеленского и военных в Золотом.

"Здесь чистая психология. Это все по Фрейду. Когда человек не уверен в своей роли, не уверен, что она вообще выполняет те функции, не уверен, что его воспринимают должным образом, он такие вещи повторяет постоянно. Человек, который имеет какие-то психические проблемы, он вам будет повторять в каждом разговоре: "Вы что меня за шизофреника принимаете?" Его никто не принимает, ни у кого вообще такого мнения нет. Или - "Вы что меня за идиота держите?" Вот если так будет повторяться фраза, это значит, что у человека действительно начались глубинные психологические проблемы. Человек, который не осознал себя до конца президентом, до сих пор работает продюсером. То есть, он где-то отдал разным людям на откуп любые дела в государстве. Это очень напоминает Януковича, который в свое время отдал Левочкину управление государством, что-то отдал Азарову. Так же и он - что-то отдал Богдану, чем-то занимаются люди Коломойского, чем-то занимается совершенно противоположная по своим настроениям и целями команда правительственная. Он всем раздал, а сам он и дальше снимает колоссальный сериал, который называется "Современная Украина", - заявил политический эксперт.

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