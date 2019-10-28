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28 октября • обновлено в 11:20
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Общество ожидает от президента общения на определенном уровне: военный эксперт

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Политический и военный эксперт Юрий Кочевенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о визите президента Украины на Донбасс.

"Мы говорим сейчас о верховном главнокомандующем вооруженных сил Украины. Конечно тот уровень общения огорчает с одной стороны, но мы такого президента избрали, он искренен, он такой и есть. Я вижу искренность в этом, в его стремлении обеспечить мир. Просто он до конца наверное не понимает, как это сделать и к каким последствиям то, что он сейчас делает, может привести. Это очень печально", - заявил эксперт.

Он отметил, что у общества сейчас вышел определенный когнитивный диссонанс. В обществе существует некий образ президента и главнокомандующего, согласно которому президент общаться на определенном уровне.

"Когда мы представляем себе президента и главнокомандующего, это само собой подчеркивает какой-то определенный уровень, в том числе - и общения", - заявил Кочевенко.

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