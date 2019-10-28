ИДИЛ уже не способен на полномасштабную войну: эксперт по Ближнему Востоку

Директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в прямом эфире ObozTV прокомментировал новость об убийстве главаря ИДИЛ.

"Мы сегодня практически ничего не слышим об Алькаиде. То есть конечно, какие-то приближенные к ней террористические организации существуют, но самой Алькаиды практически нет. Она исчезла с потерей, смертью ее главы Усамы бин Ладена. Мы уже упоминали о том, что на начальном этапе во главе ИДИЛ стояли совершенно не религиозные люди - это были представители военной разведки Ирака, офицеры, которые задумали эту организацию, как некий аналог или ответ на подобные суннитские организации. Поэтому такая организация, которая имела целью построить халифат и противостоять одновременно и всем другим, она получила серьезную поддержку. Это была первая попытка террористической организации установить на территории свой порядок. А после фактического разгрома этой организации в Сирии и Ираке, говорить о подобных возможностях практически не приходится, очевидно, что ИДИЛ не будет способен на ведение полномасштабной войны и месть", - заявил Семиволос.

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