Самое время сменить летнюю резину на зимнюю: автоэксперт

Эксперт по безопасности дорожного движения Ярослав Адаменко в прямом эфире ObozTV заявил, что автомобилистам уже пора менять резину.

"Уже пора переобувать машины. Днем бывает еще тепло, но в утреннее, вечернее и ночное время – уже достаточно холодно. И когда бывают туманы, осадки – уже есть гололед на дорогах. Скользко, тормозной путь и управление автомобилем очень усложняется. Поэтому уже надо переобуться на зимнюю резину", - заявил автоэксперт.

По его словам, если вовремя не сменить резину, водитель не сможет рассчитать свой тормозной путь, скорость движения. Если он будет на зимней резине – он успеет вовремя среагировать в аварийной ситуации и заблаговременно притормозить.

"На летней резине он этого не рассчитает, машину понесет… и могут уже быть разные ситуации", - предупредил Адаменко.

Всесезонная резина, по его словам, зимой в Украине не эффективна.

"Не может быть один и тот же материал быть рассчитан и на теплое, и на холодное время года. Все-таки рекомендуется покупать сезонную резину. Там более качественные материалы, рассчитанные под определенные температуры и погодные условия", - отметил автоэксперт.

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