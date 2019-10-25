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25 октября • обновлено в 13:54
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Всемирный день макарон: действительно ли этот продукт не является вредным

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Диетолог Светлана Фус в прямом эфире ObozTV рассказала, насколько вредными являются макароны для здоровья человека.

"Макароны из твердых сортов пшеницы являются нормальным источником сложных углеводов, они не влияют на наращивание массы тела, а именно жировой массы тела, если их употреблять умеренно. И конечно же, употреблять их нужно без большого количества жира, так как набирают вес не от макаран, а от количества жира, который используется для улучшения качества блюда", - заявила диетолог.

Она отметила, что 100 граммов макарон имеют такое же количество калорий, как и гречневая каша или картофель.

"Можно есть 100-120 граммов макарон из твердых сортов пшеницы в готовом виде в день без вреда для здоровья. Если человек ведет подвижный образ жизни, занимается спортом, правильно питается, то макароны из твердых сортов пшеницы можно есть в любое время суток. Но это все индивидуально, ведь есть люди, которые плохо реагируют на глютен, который содержится у макаронах ", - добавила диетолог.

По ее словам, макароны хорошо употреблять с блюдами из рыбы, мяса, овощами. Самое главное, чтобы человек хорошо все это переваривал, и не было никаких побочных эффектов от употребления этих продуктов.

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