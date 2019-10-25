Привычная концентрация вредных веществ или чем дышат украинцы

Врач-пульманолог Виктория Ялтонская в прямом эфире ObozTV прокомментировала накопления вредных веществ в воздухе над украинской территорией.

"Господин Кульбида очень правильно сказал - "обычная концентрация вредных веществ", то есть, если мы сравниваем концентрацию вредных веществ в воздухе с тем, что было в прошлом году или позапрошлом году, ну, тогда да. А вот если сравнивать с тем, чем хотелось бы дышать, то это уже совсем другая история. Дьявол, он же спрятан в деталях, на самом деле", - заявила Ялтонская.

По ее словам, есть данные о замерах 20-ти химических веществ в воздухе над Украиной. По запросу она получила отчет только по замеру пяти вредных веществ из 20-ти, которые измеряются.

"У них там интересные данные. Причем они предоставили данные по оксиду углерода, оксиду кислорода. Информация представлена таким образом, чтобы человек больше не захотел интересоваться этим вопросом. С другой стороны, есть данные общественной системы мониторинга от негосударственных учреждений, но там идет свой перегиб, так как для этих исследований используются лазеры, которые не умеют отличать частичку воды от частиц пыли. Так что по таким исследованиям нельзя четко сказать, концентрация чего именно выросла в воздухе в десятки раз", - отметила Ялтонская.

Она также дала комментарии по выбросам вредных веществ вокруг Киева и чем обусловлена такая их высокая концентрация. По ее словам, только количество формальдегида в воздухе увеличилось в четыре раза.

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