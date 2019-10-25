Главная Новости
25 октября • обновлено в 13:56
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Как будет работать признание справок, выданных в ОРДЛО: комментарий эксперта

118 Читать материал на украинском

Экс-заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи прокомментировал признание справок о рождении и смерти, которые выданы в ОРДЛО.

Он отметил, что не давал бы кардинальных оценок этой новости, как это делали в социальных сетях пользователи, называя эти новости "предательством".

"Дело в том, что задачей государства является укрепление связей с гражданами Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. И это тот механизм, который дает возможность нашим гражданам, во-первых, зарегистрировать факт рождения, а в случае смерти, уже зафиксировать факт смерти. То есть эта комиссия, которая будет создаваться в соответствии с приказом, будет рассматривать эти справки медицинских учреждений и других органов и выдавать заключение. На основе этого заключения органы регистрации будут выдавать соответствующие документы, которые подтверждают их и которые уже являются документом гражданина Украины", - заявил Куркчи.

Он также прокомментировал, будет ли возможна подобная процедура для жителей оккупированного Крыма.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Юсуф Куркчи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости