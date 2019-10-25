Как будет работать признание справок, выданных в ОРДЛО: комментарий эксперта

Экс-заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи прокомментировал признание справок о рождении и смерти, которые выданы в ОРДЛО.

Он отметил, что не давал бы кардинальных оценок этой новости, как это делали в социальных сетях пользователи, называя эти новости "предательством".

"Дело в том, что задачей государства является укрепление связей с гражданами Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. И это тот механизм, который дает возможность нашим гражданам, во-первых, зарегистрировать факт рождения, а в случае смерти, уже зафиксировать факт смерти. То есть эта комиссия, которая будет создаваться в соответствии с приказом, будет рассматривать эти справки медицинских учреждений и других органов и выдавать заключение. На основе этого заключения органы регистрации будут выдавать соответствующие документы, которые подтверждают их и которые уже являются документом гражданина Украины", - заявил Куркчи.

Он также прокомментировал, будет ли возможна подобная процедура для жителей оккупированного Крыма.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!