МАУ сокращают количество рейсов: комментарий президента компании

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о сокращении рейсов и маршрутов, о которых сообщила компания.

Он рассказал, что пришел в компанию МАУ всего месяц назад.

"Я пришел в компанию в один из самых сложных моментов в жизни компании, когда предыдущая модель, которая была очень качественно построена, не совпала с теми условиями в стране, для которых она была построена. То есть хабовая модель на 360 градусов, в которой находились и полеты в РФ, и полеты в Крым, и полеты на Донбасс, и сообщения с трансконтинентальными рейсами. Эта модель должна была быть крайне успешной, учитывая и географическое положение Украины, и возможности потенциала аэропорта Борисполь, который был крайне высоко развит на 2012 год, и нужно было максимально использовать этот потенциал", - отметил Дыхне.

Он заявил, что сокращение рейсов, о которых сообщают новости, действительно состоится. В течение ближайших двух дней изменения в направлениях полетов будут внесены в систему, их смогут увидеть пассажиры.

"Это приведет к оздоровлению компании", - добавил новый президент "МАУ".

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