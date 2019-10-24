Как инвесторам вернуть средства от недостроев: президент конфедерации строителей

Президент конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в прямом эфире на ObozTV прокомментировал новый закон по урегулированию ситуации с инвестициями в недостроенные объекты в Украине.

"Закона как такового еще нет. Когда я работал в министерстве, то этот документ разрабатывали, и он сейчас существует как наработки. И на сегодняшний день нужно этот вопрос привести в порядок, возможно еще раз выставить на обсуждение совместно. Большие проблемы начинаются с тем, когда заканчиваются сроки на аренду земельных участков или разрешение на строительство теряет силу. Очень важно отсечь все задолженности, за исключением частных инвесторов и отдать этот недострой местным органам власти так, чтобы задолженность оставалась исключительно перед частными инвесторами. Также важно, чтобы процедурные моменты защищали инвестора и обязывали внутренние органы вернуть инвесторам средства", - заявил Парцхаладзе.

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