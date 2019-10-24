Активность мозга избавляет от депрессии и продлевает жизнь: врач-невролог

Врач-невролог Юлия Ивченко в прямом эфире на ObozTV пояснила приводит ли чрезмерная активность мозга к его преждевременному старению.

"Я читала исследование, в котором говорят, что вырабатывается специальный белок, и когда активность мозга меньше, то белка производится меньше, потом это исследование проводилось также и на животных. Но достоверно сказать пока нельзя. Активность мозга должна быть. Если человек не работает, не развивается, то смысл жизни будет уменьшаться и желание жить будет уменьшаться, и поэтому продолжительность жизни будет меньше. Будет больше склонность к депрессивным состояниям, и это повлияет негативно на здоровье организма", - заявила Ивченко

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