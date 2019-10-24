Как правильно перейти на зимнее время: врач-невролог

Врач-невролог Юлия Ивченко в прямом эфире ObozTV прокомментировала стресс для организма во время перехода на зимнее и летнее время.

"Обычно подобные переходы являются стрессом для организма, и привыкнуть к ним невозможно. Даже уже сколько времени прошло, но считается, что летнее время больше подходит для организма, потому что наши биоритмы ближе к летнему времени. Поэтому, то что у нас останется зимнее время летом, должно будет перейти для организма в привычку, придется перепривыкать, потому что физиологически нам ближе летнее время", - заявила врач.

Она порекомендовала нормальный сон, чтобы не было стрессов, чтобы организм мог справиться с внутренними перестройками.

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