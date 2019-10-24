Эпидемия дифтерии: вакцинироваться обязательно

Семейный врач Владислав Ващенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал вспышки дифтерии в Украине, он рассказал как уберечься и кто находится в группе риска.

"Заразиться возможно воздушно-капельным путем. Проблема в том, что эболезнь передается от больного человека к здоровому, если этот человек не вакцинирован. Тогда 90%, что человек заболеет. Врачи должны предупредить всех пациентов, в том, что надо вакцинироваться. Заболеть может только тот человек, который не вакцинировался или неправильно вакцинировался, или нарушал календарь прививок. Для детей есть определенный календарь прививок, утвержденный Министерством здравоохранения. Взрослые пациенты, которые этот календарь уже прошли, должны вакцинироваться через 10 лет повторно. Это обязательно" - заявил Ващенко.

(Распространяется заболевание - ред.) очень быстро, учитывая, что общий иммунитет окружающей среды стал меньше, чем раньше. Он отметил, что прививку от дифтерии можно получить у семейного врача, обратившись без каких-либо проявлений заболевания.

"Говорите, что давно не вакцинировались и хотели бы сделать вакцинацию. Семейный врач предоставляет эти вакцины или пациенты сами могут купить в аптеках и провакцинироваться в кабинете для прививок", - добавил он.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!