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24 октября • обновлено в 12:06
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Что нового в сфере энергетики в Украине: куратор программы инноваций

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Куратор программы Energy Innovstions Геогргий Арабули в прямом эфире ObozTV прокомментировал начало отопительного сезона в Украине с точки зрения энергоэффективности.

"Energy Innovations - это программа развития для инноваторов в области энергоэффективности. Это одно из направлений работы Energy Club - это сообщество, которое объединяет людей, работающих в области энергетики. Здесь очень широкое поле для деятельности. Поскольку мы не ограничиваемся отраслями или типом инновации. Эти инновации могут быть как программными (софт), так и какими-то изобретениями", - отметил Арабули.

Он заявил, что организация работает на базе модели бизнес-акселератора, но с некоторыми отличиями. Она организует весь процесс развития и обучения и помогает найти применение инновациям. Это что-то вроде инкубатора стартапов, отметил Арабули.

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