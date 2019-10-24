Полиграф Дубинского можно воспринимать только как шоу: глава коллегии полиграфологов

Глава коллегии полиграфологов Украины Виталий Шаповалов в прямом эфире ObozTV заявил, что вчерашний полиграф Дубинского можно воспринимать только как шоу.

"Процедура была полностью нарушена. Если у полиграфолога есть соответствующая подготовка, то обмануть полиграф – а именно полиграфолога – очень непростая задача. Если в ходе исследования использовались валидные методики, которые применяются в мире, и сама процедура отвечает международным стандартам, то вероятность обмана полиграфолога будет снижена до минимума", – заявил он.

Он отметил, что уже много лет работает с полиграфом, и очень хорошо разбирается в методологии.

"Я не готов обмануть полиграф. Знать методологию – еще не значит, что я хорошо смогу обмануть полиграфолога. Чтобы быть эффективным в этом, нужно проходить специальные тренинги. Возможно, в каких-то закрытых структурах это проводится. Но так, чтобы каким-то образом это быстро сделать – я в этом очень сомневаюсь, - заявил Шаповалов.

По его словам, от полиграфолога зависит все. Детектор, сам прибор – это всего лишь регистратор.

"Я глава коллегии полиграфологов Украины, и конечно, мы это обсуждаем (вчерашнюю трансляцию с Дубинским - ред.), потому что это нас касается и в каком-то смысле ставит под угрозу нашу профессию. Потому что то, что было сделано вчера – там было нарушено все, что только можно нарушить. Исследования в прямом эфире – не являются этичными и правильными. В нашем государстве какие-то стандарты еще не сформированы. А например в Американской ассоциации полиграфологов есть стандарт практики, в котором указано, что такие публичные исследования не могут быть доказательными. Они используются только для шоу. И на этом точка" - прокомментировал Шаповалов.

Также эксперт заявил, что организация самой процедуры также была полностью нарушена.

"Это касается и каким образом люди находились в комнате, и было очень много разных, например, звуков и т.д. Ну это прямой эфир. Там было очень много моментов, которые могли влиять на психологические проявления", - отметил он.

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