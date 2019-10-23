ОРДЛО милитаризируют детей и учат их по российским методичкам

Менеджер адвокации из Центра прав человека ZMINA Елена Лунева в прямом эфире ObozTV прокомментировала милитаризацию детей на оккупированных территориях Украины.

Она заявила, что когда мы смотрим российские пропагандистские каналы, то не очень понятно, где именно сняты видео, в которых показывают эти процессы милитаризации детей. Это может быть снято в Донецке, Луганске, Крыму или вообще на территории РФ.

"Все события, которые происходят в Украине, для жителей ОРДЛО могут быть искажены. Поэтому важно, чтобы процедуры пересечения линии соприкосновения были упрощены. У нас есть примерно 1,4 млн выездов и въездов на оккупированные территории в течение месяца, и это наши реальные каналы связи, это люди, которые будут рассказывать реальную информацию жителям окуппированных территорий", - заявила Лунева.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!