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23 октября • обновлено в 13:35
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ОРДЛО милитаризируют детей и учат их по российским методичкам

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Менеджер адвокации из Центра прав человека ZMINA Елена Лунева в прямом эфире ObozTV прокомментировала милитаризацию детей на оккупированных территориях Украины.

Она заявила, что когда мы смотрим российские пропагандистские каналы, то не очень понятно, где именно сняты видео, в которых показывают эти процессы милитаризации детей. Это может быть снято в Донецке, Луганске, Крыму или вообще на территории РФ.

"Все события, которые происходят в Украине, для жителей ОРДЛО могут быть искажены. Поэтому важно, чтобы процедуры пересечения линии соприкосновения были упрощены. У нас есть примерно 1,4 млн выездов и въездов на оккупированные территории в течение месяца, и это наши реальные каналы связи, это люди, которые будут рассказывать реальную информацию жителям окуппированных территорий", - заявила Лунева.

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Алена Лунева
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