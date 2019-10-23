Половина детей в ОРДЛО не имеет украинского свидетельства о рождении

Менеджер адвокации из Цетра прав человека ZMINA Алена Лунева в прямом эфире ObozTV прокомментировала количество новорожденных без украинских паспортов на оккупированных территориях.

"По оценкам управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев приблизительно 55% детей получили украинское свидетельство в ОРДЛО и примерно 15% детей имеют украинское свидетельство в Крыму. Вопрос в том, что существующая судебная процедура является упрощенной относительно других судебных процедур, но она все равно является сложной для людей, потому что само ощущение того, что нужно идти в суд, чтобы доказать, что ты родил ребенка - это уже преграда", - заявила Лунева.

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