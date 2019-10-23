Движение на преодоление коррупции должно быть не сверху, а снизу: юрист

Руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко в прямом эфире ObozTV прокомментировала просьбы запада пересмотреть судебную реформу.

"Надо понимать, что у нас такое развитие политических сил, которые приходят к власти, что именно судьи, лояльные к новой власти, остаются. То есть даже судьи, которые были лояльными предыдущей власти, они уже на крючке, они очень удобны для новой власти. И вот сейчас, кстати, тест: все эти судьи останутся или нет - для меня вопрос. Это очевидно будет ответ относительно намерений той судебной реформы, которая началась ", заявила Кириченко.

По ее словам, та политическая сила, которая пришла, должна была начать строить сильную судебную власть. Это должно быть выгодно и бизнесу, если бизнес уже играет по правилам.

"Все страны проходили этот этап, когда все понимали, что им нужна справедливая судебная система. И вторая составляющая - это общество, которое говорит, что вот это решение не справедливо, но если мой сын попал в аварию, то возможно можно как-то помешать штрафам, или наказанию. Ну что же он там будет такой хороший сидеть полгода! Это движение (по преодолению коррупции - ред.) не должно быть сверху ", - отметила юрист.

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