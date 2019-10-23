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23 октября • обновлено в 11:46
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Законных оснований для проверки нардепов на детекторе лжи нет: юрист

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Руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко в прямом эфире ObozTV прокомментировала судебную реформу, которая проходит в Украине.

Также она дала комментарии о проверке отдельных народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которую инициирует президент Владимир Зеленский.

"Законных оснований для этого нет, но жаль, что в первые пять дней (работы новой Верховной Рады - ред.) народные депутаты пытались выполнить призыв президента и непрофессионально отменили так называемую депутатскую неприкосновенность. Я хочу вернуться к этому вопросу, поскольку бытует представление в обществе, что все проблемы с коррупцией - это из-за вот этого иммунитета. Окей, вот сейчас нет иммунитета. Известны случаи, когда народные депутаты в Украине, в других странах, берут деньги от лоббистов, от крупных корпораций. Для этого созданы те же сами органы, но высшего уровня в отношении народных депутатов, и просто в чате невозможно обвинить человека, будто бы есть подозрение, что он взял деньги. Очевидно, что должны быть доказательства, и соответствующим образом возбуждено уголовное дело", - заявила юрист.

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