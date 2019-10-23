В центре Киева взорвалась граната: репортаж с места событий

Корреспондент ObozTV Юрий Пугач прибыл на место событий в центре Киева, где ночью взорвалась граната.

По предварительной информации этой ночью между охранником и ветераном АТО произошел конфликт. Во время спора ветеран АТО достал гранату, которая сдетонировала в его руке. Юрий Пугач отметил, что также от этого взрыва пострадала молодая девушка, которая проходила неподалеку. Ее госпитализировали с ранениями.

На месте трагедии сейчас, по словам корреспондента, находятся неизвестные молодые люди, которые агрессивно настроены и препятствуют журналистам делать репортажи и трансляции.

"Однако мы должы доносить эту информацию до нашего зрителя", - заявил Юрий Пугач.

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