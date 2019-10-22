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22 октября • обновлено в 13:34
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Диджитализация транспортных билетов откладывается: жетоны будут действовать до конца года

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Корреспондент ObozTV Юрий Пугач рассказал, что отказаться от бумажных билетов и пластиковых жетонов в киевском транспорте с 1 ноября не получится.

По его информации, диджитализация процесса оплаты проезда затягивается, ведь Киев должен уже с первого ноября 2019 отказаться от бумажных билетов в наземном транспорте и пластиковых жетонов в метро.

"Однако они будут действовать и в дальнейшем. В КГГА отмечают, что процесс полной замены продлится до конца текущего года. Все это из-за того, что систему единого электронного билета нужно еще совершенствовать, а также расширить сеть автоматов по продаже. Напомню, что недавно эта система дала масштабный сбой, когда люди не смогли воспользоваться электронным билетом, чтобы оплатить проезд в метро, поэтому в течение нескольких месяцев систему бубут пытаться усовершенствовать", - отметил Юрий Пугач.

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