В Англии водителей мобильного такси признали работниками этих компаний, и у них появилось право на отпуск

Глава всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал рынок нелегальных такси в Украине.

Он отметил, что СМИ писали о том, что для команды Зеленского законопроект о такси входил в топ-5 проектов по транспорту.

"Действительно, в связи с тем, что появились такие технологичные компании, которые могут работать по всему миру без юридического лица, не платить налоги и т.д., мир ищет, как в таких вопросах наводить порядок. В Турции увидели , что это несет опасность для людей, штрафовали и посажирив, и водителей, а затем президент поставил ультиматум, чтобы Убер начал платить налоги согласно законам Турции, но компания отказалась, и только тогда был принят отдельный закон, запретивший деятельность этой компании на территории государства. По нашему мнению, это не лучший вариант. В Англии, например, водителей Убер признали работниками этой компании", - заявил Антонюк.

Британский вариант означает, что на этих водителей начало распространяться британское трудовое законодательство, нормы трудового кодекса, который предусматривает нормированный рабочий день, отпуск и т.д., добавил Антонюк.

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