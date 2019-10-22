Министр экономики Украины в шутку заявил, что он дебил: комментарии эксперта по репутации

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV прокомментировал скандал вокруг бизнесмена Коломойского и министра экономики Милованова.

Тизенгаузен заявил, что новые украинские политики попали в совершенно нестандартную для себя ситуацию.

"Раньше они писали в своих соцсетях посты для своих друзей. 5, 7, 10 лайков получали, радовались, а сейчас на них подписываются сотни людей, в том числе журналистов. И им кажется, что вот эта иллюзорная слава, когда им сыплются сотни комментариев – вы молодец и т.д., и они начинают думать, что они какие-то особенные. А на самом-то деле, по поводу Милованова, хуже людей с плохим чувством юмора, только люди с плохим чувством юмора, которые думают, что оно у них хорошее", - заявил Тизенгаузен .

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