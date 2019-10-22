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22 октября • обновлено в 11:30
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Кумовство Зеленского или Сергей Сивохо – советник секретаря СНБО: комментарии эксперта

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Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV прокомментировал назначение комика Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО.

Эксперт посоветовал всем новым государственным чиновникам не выкладывать свои удостоверения, где бы они ни работали, в открытый доступ в интернет.

"Что касается профессиональных качеств, то я не знаю, каково базовое образование Сергея Сивохо, но мне кажется, что минкульт ему был бы ближе. И здесь, мне кажется, вот такие назначения - надо пристроить всех, кто был с нами - говорит о том, что или существует какой-то сумасшедший кадровый голод, или существует такая позиция, что все кто был с нами, должны быть пристроены. И те, кто проиграл на мажоритарке, судя по всему, политика такая", - заявил Тизенгаузен.

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Борис Тизенгаузен
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