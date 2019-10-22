INSTAOBOZ: Аваков и Супрун затроллили Квартал 95

Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим рассказали о последних новостях из Инстаграма украинских политиков:

Арсен Аваков тонко пошутил над хайпом вокруг песни Квартала 95 и хора им. Веревки

Ульяна Супрун круто потролила "отсутсвие юмора" в шутках Квартала 95

Петр Порошенко написал о пополнении, которое поступило в украинский флот

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